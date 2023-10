In manette il ladro seriale: sorpreso in flagranza, dopo il colpo è già libero

Bologna, 24 ottobre 2023 – Arrestato (ancora una volta) per furto, non è neppure entrato alla Dozza: l’incubo dei negozianti di Barca, Bolognina e anche zona ovest della provincia, un trentunenne con a carico più episodi di furti all’interno di attività commerciali, messi a segno sempre nello stesso modo, è stato arrestato sabato pomeriggio, per l’ennesima volta, dai poliziotti delle Volanti.

Il ladro seriale è stato preso, ma è già libero (foto generica)

Sorpreso in flagranza all’interno del negozio di ferramenta Würth di via Stendhal, dove era entrato infrangendo con un tombino il vetro di una porta antipanico, l’uomo era stato subito arrestato per furto aggravato. Dopo due notti in camera di sicurezza, ieri mattina il trentuenne è comparso di fronte al giudice per la direttissima che ha disposto nei suoi confronti un obbligo di dimora a San Giorgio di Piano, con divieto di uscire di casa nelle ore notturne.

L’ennasima beffa per chi, come i responsabili della ferramenta visitata sabato, devono fare i conti con i tantissimi danni prodotti dal ladruncolo, spesso per riuscire a portare via pochi spicci. I poliziotti sabato erano arrivati intorno alle 14 in via Stendhal, dopo essere stati fermati, mentre erano in pattuglia in via Jacopo Di Paolo, da un cittadino, che aveva segnalato loro la presenza sospetta dell’uomo, intento a tentare di entrare all’interno di una rivendita di pneumatici. Quando la pattuglia delle Volanti è arrivata in via Stendhal, guardandosi intorno, si è imbattuta nella porta del negozio sfondata. Il trentunenne non aveva oggetti da scasso con sé, né era ancora riuscito a portare via nulla. C’era solo il tombino a terra: aveva usato quello, come già fatto in passato, per sfondare il vetro.

n. t.