In marcia per fermare le guerre. Domani la manifestazione in città

Tutta la regione in marcia per la pace: l’appuntamento è per il primo gennaio in piazza Nettuno alle 15.30, da qui ci si muoverà per la cattedrale di San Pietro in via Indipendenza. "Una camminata breve, dunque simbolica – spiegano gli organizzatori – e carica di significato anche per la data scelta". Saranno diversi i momenti: fiaccolata, lettura della Costituzione da parte dei cittadini, italiani e non, e un momento di preghiera interreligiosa. In occasione della 58esima giornata internazionale della pace, "il popolo ha deciso di camminare insieme organizzando iniziative non violente contemporanee e coordinate a Bologna, Faenza, Forlì, Imola, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. Ma questo è solo il primo passo: partirà da questa mobilitazione comune un Coordinamento regionale stabile per la pace, che ha come primo obiettivo la richiesta formale al nuovo governo regionale di istituire una delega alla pace e alla non violenza, che non sia, però, simbolica, ma strutturale e strutturata, che caratterizzi significativamente e politicamente l’Emilia-Romagna come Regione di Pace". A Bologna tra gli organizzatori Europe for Peace Bologna e Portico della Pace, e, da Imola, il Comitato pace e diritti del circondario imolese e la consulta diocesana imolese delle associazioni laicali. Ben sessanta le adesioni registrate, per ora. "Non usiamo il tema della pace per fare politica, ma esattamente il contrario – spiegano Alberto Zucchero (Portico per la pace), Sergio Caserta (Comitato Bologna Europe for Peace), Pasquale Pugliese (Europe for Peace Reggio Emilia) e Rita Soccorsi (Comitato pace e diritti di Imola) –. Il primo atto politico è interloquire con il governo regionale perché sia istituito un assessorato alla pace. Speriamo che le iniziative che stiamo mettendo in campo strutturate in questo modo diano la forza di interloquire con la parte politica, perché l’80 per cento degli italiani è contro la guerra e l’invio delle armi, la risposta politico-istituzionale non è esattamente questa. Il momento è molto grave – incalzano –, bisogna farsi sentire perché la società civile è contro la guerra". Tra coloro che leggeranno i principi della Costituzione ci sono anche un uomo proveniente dalla comunità carceraria, una azara, una ucraina, un palestinese, una giapponese.

Chiara Gabrielli