In montagna con Giovanni Storti

Sbarca in anteprima regionale ’Tra natura e quota: Giovanni Storti sopravvive alle Alpi Apuane’, il documentario scritto e diretto da Giorgia Lorenzato e Manuel Zarpellon con Giovanni Storti, prodotto da Cineblend in collaborazione con il Club Alpino Italiano. L’appuntamento per la proiezione è domani alle alle 20.30 al Cinema Perla, in collaborazione con la Sezione Cai ’Mario Fantin’. Come gli autori, anche l’attore Giovanni Storti da anni sensibilizza sul tema della natura e del rispetto per l’ambiente, e seguendo il filo rosso della biodiversità ci porta in una nuova avventura.