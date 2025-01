In montagna improvvisare costa caro

La montagna non perdona né d’inverno né d’estate. Sui monti per le escursioni si sale attrezzati, si devono scegliere percorsi adatti alle proprie possibilità e va consultato attentamente il meteo. Queste sono raccomandazioni basilari che servono per preservare la propria incolumità. I due ragazzi soccorsi erano provvisti di ramponi, un errore grave per chi si avventura in montagna d’inverno. Speriamo che la lezione sia servita. Infatti anche per questo motivo, oltre alla nebbia, si sono trovati in difficoltà e non sono stati più in grado di proseguire.

C’è però un altro aspetto da tenere in considerazione. La mobilitazione dei soccorsi prevede l’impiego di uomini che mettono a disposizione il loro tempo e a volte la loro incolumità per salvare il prossimo. A ciò va aggiunto che un’operazione di soccorso ha dei costi spesso alti. Andare quindi in montagna non dotati di attrezzature adatte e con improvvisazione significa mancare di rispetto a chi si mobilita per tirare fuori dai guai chi c’è finito per mancanza di attenzione. Occhio perché in certi casi si rischia di vedersi presentare il conto se l’emergenza si è verificata non per sfortuna ma per non aver rispettato le regole. Mai dimenticarlo.

