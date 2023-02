"In montagna serve un turismo a 360 gradi"

Il Corno alle Scale, e più in generale tutto l’Appennino, deve diventare un punto di riferimento per il turismo legato alla montagna sia per quello slow, sia quello più organizzato e che d’inverno fa riferimento agli impianti sciistici e d’estate utilizza le stesse strutture per gite. E’ questa la conclusione a cui è giunto un convegno che si è tenuto ieri a Lizzano tra le associazioni di categoria e gli amministratori il territorio.

"In questo primo anno e mezzo – dice il sindaco metropolitano Matteo Lepore - abbiamo già stanziato 130 milioni di euro per le infrastrutture e i progetti dell’Appennino. Il prossimo passo è condividere con i Comuni poche e chiare iniziative per il lavoro, il turismo e la formazione. Avremo a disposizione fondi europei e la nuova fondazione Bologna Welcome per sostenerle".

"Da un sondaggio realizzato da Cna sulle imprese dell’Appennino, risulta un cauto pessimismo rispetto all’economia del territorio nel 2023 - ha spiegato nel suo intervento Silvia Bernabei, presidente Area Appennino Cna Bologna -. Per contrastare questa preoccupazione, dal punto di vista turistico le imprese chiedono che si punti e si investa su un turismo che viva 365 giorni all’anno. Non si aspettano dalle Istituzioni solo ristori per le singole imprese ma una valorizzazione complessiva del territorio e una riqualificazione delle strutture che accolgono il turista: bar, ristoranti, negozi e strutture alberghiere. Inoltre Cna crede sia molto importante investire sulla formazione professionale nel settore alberghiero in particolare e turistico in generale".

Nell’intervento di Loreno Rossi, direttore di Confesercenti Bologna, all’incontro ’Tutti uniti per il Corno alle Scale’, ha dichiarato che: "Confesercenti Bologna da sei anni si batte per l’inizio dei lavori di potenziomento della seggiovia già da tempo stanziati. Occorrono finanziamenti di Stato e Regioni per la riqualificazione delle strutture turistiche e per rendere più attrattivo il Corno alle Scale".

Il convegno, che si è chiuso con una visita agli impianti del Corno alle Scale, ha visto anche la presenza dell’assessore regionale Igor Taruffi, del sindaco di Lizzano Sergio Polmonari, di Maurizio Fabbri, consigliere delegato per la montagna in Città Metropolitana, di Marco Palmieri e Flavio Roda della società Corno alle Scale , di Antonio Monti delle Terme di Porretta.