In Montagnola Alessandro Baris stasera dal vivo

In Montagnola, per la rassegna ’Frida nel parco’ alle 21 appuntamento con la musica dal vivo del polistrumentista Alessandro Baris (foto), ad un anno esatto dall’uscita del suo album ’Sintesi’, pubblicato in vinile e in digitale e al quale hanno collaborato in veste di vocalist Lee Ranaldo dei Sonic Youth, Emma Nolde e Lisa Papineau. Il live-set audiovisivo di Baris presenterà quindi le tracce di ’Sintesi’ accompagnate dai visuals opera degli artisti visivi Luigi Honorat, Fabio Volpi e Elisabetta Cardella, in un susseguirsi coinvolgente di suoni ed immagini.

In apertura il musicista, sound designer e produttore Simone Lalli, che attualmente presenta dal vivo i recenti lavori firmati a suo nome e una piccola anticipazione sul futuro album.