In Montagnola c’è Filla: "L’abbraccio alla città"

"Filla è nato con l’idea di rispettare le forme del parco, dribblando tutte le piante. È l’architettura che rispetta l’ambiente, è una foglia ma è un abbraccio e al parco e alla città". Con queste parole, l’architetto Mario Cucinella ha descritto la struttura multifunzionale nel cuore della Montagnola, inaugurata ieri mattina e da lui ideata. Una struttura ’morbida’, armonica, fatta di curve e non di spigoli. Il nuovo padiglione a impatto zero, realizzato e finanziato dal Comune con il contributo di fondi europei (un investimento da 3,6 milioni di euro) e ora in uso alla Fondazione Ui Rusconi Ghigi, rappresenta oggi un’imponente risposta allo spaccio e all’incuria del parco del centro cittadino, nell’ottica della lotta al degrado attraverso la vivibilità degli spazi pubblici. Filla si compone di tre edifici con le vetrate, ad alta efficenza energetica, uniti da un porticato che ’si muove’ tra gli alberi, che saranno usati da Comune, scuole e associazioni, in condivisione. In programma diverse iniziative sui temi ambientali, questa prima fase sarà di sperimentazione.

Oltre al padiglione principale, che potrà ospitare fino a 140 persone, c’è il Lab, spazio-laboratorio aperto da mattina a sera, quindi anche in orario scolastico e a disposizione per le attività, e un bar che si chiama Kinder Caffè destinato "ai bambini da 0 a 99 anni". "Un bellissimo spazio che nasce nel cuore della Montagnola – spiega il sindaco Matteo Lepore –, nell’ambito di un lavoro portato avanti insieme ai cittadini e all’architetto Cucinella".

C’è anche un bando che sta affidando la gestione di un piccolo punto di ristoro all’interno, rivolto alle famiglie e ai bambini di giorno e di sera. "Filla è un centro per l’educazione ambientale e nasce dalla voglia di fare del parco un punto di incontro, confortevole. Perché sicurezza è vivibilità. È un piccolo sogno che si avvera". Lo spazio è a disposizione di tutti, specifica: in questo modo, "sarà restituito ai cittadini". All’orizzonte, un altro obiettivo imminente: sono stati stanziati 5,6 milioni di fondi europei per riqualificare tutta la parte tra il padiglione e l’autostazione: saranno piantati nuovi alberi, installati nuovi giochi e attrezzi per allenarsi, e ci si prenderà cura della fontana e dell’area intorno con la sistemazione dei percorsi pedonali. Sarà potenziata anche l’illuminazione. Ieri all’inaugurazione sono intervenuti anche la vicesindaca Emily Clancy, Giovanni Ginocchini, direttore Fondazione IU Rusconi Ghigi, Mariateresa Guerra, responsabile area Villa Ghigi - Fondazione Rusconi Ghigi. Tra i progetti in cantiere l’apertura, nel 2027, del museo dei bambini e delle bambine nel cuore del Pilastro.