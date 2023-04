In Montagnola cibo e artigianato Sapori e oggetti da tutta Europa

Torna in Montagnola, oggi giorno di Pasqua e domani, il Mercato europeo del commercio ambulante. La mostra-mercato itinerante organizzata da Fiva Confcommercio e Confcommercio Ascom Bologna dedicata al cibo e all’artigianato europeo e mondiale.

Anche per questa edizione circa cento espositori riempiranno la Montagnola per offrire a turisti e bolognesi la possibilità di fare il giro del mondo all’insegna della cucina, dalle crepes olandesi, ai salumi spagnoli, passando per biscotti bretoni, ma facendo anche tappa in Italia grazie agli stand di pasticceria siciliana o che offrono la focaccia genovese. Non solo cibo, però, il Mercato europeo dedica ampio spazio anche all’artigianato dalle stoffe francesi alle ceramiche inglesi.

"Quest’anno la Pasqua bolognese è ancora più internazionale grazie al ritorno del Mercato europeo, che già lo scorso anno aveva arricchito la Montagnola con i prodotti offerti dagli operatori della Fiva – commenta Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna –. Il ritorno in massa dei turisti in città è un segnale che accogliamo positivamente e iniziative come il Mercato europeo non possono fare altro che contribuire al posizionamento di Bologna nella mappa delle città da visitare".