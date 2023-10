In mostra c’è un nuovo mondo ’Ultrapop’

Non mancano spazi per l’arte a Bologna, ma da un po’ di tempo si sentiva la mancanza di una destinazione in cui andare a colpo sicuro sul mondo ultrapop. Ed è proprio questo, Ultrapop, il titolo che, abbracciando una collettiva di autrici e autori sotto i 40 anni, tiene a battesimo Big Eyes Art Gallery, un nuovo mondo artistico incastonato negli spazi già noti di Fabrica Features, pronto ad accogliere quell’emisfero pop, naturalmente protagonista di un’ennesima mutazione, che negli anni Novanta passava alla Mondo Bizzarro in via Alessandrini, riportando in auge il gusto per l’arte figurativa.

La Galleria inaugurata ieri alla presenza di tutti gli artisti, Psychonoir, Marie Sugimoto, Electropantera, Mais2_art, Bebo Soho, Roger.io, è un progetto nutrito da Tiziana Sanzone, che racconta come, di nuovo, ci sia stata una rinascita dell’arte figurativa e pittorica, dopo l’indigestione di arte digitale, tanto che il denominatore che accomuna gli artisti da lei selezionati è proprio la scena della Post Digital Art; in particolare, la corrente del Surrealismo Pop o Lowbrow Art, sulle orme del movimento culturale delle Arti visive che sorse a Los Angeles sul finire degli anni Settanta, con radici nel fumetto underground e nella musica punk rock.

Naturalmente c’è stata una evoluzione, Mark Ryden e colleghi rimangono sempre guru, ma quella che si vede in Strada Maggiore è la nuova onda italiana, con artiste quali Psychonoir, al secolo la bresciana Elena Simoni (rappresentata proprio da Big Eyes Art Gallery), che dà vita con le sue opere a un mondo immaginario animato da varie creature di natura ambigua, perennemente in bilico tra il dolce e il maligno immersi in una sorta di boudoir psyco-punk. I suoi personaggi disegnati con tratto aristocratico sono immersi in un ambiente dark e fetish appena accennato.

"La galleria – racconta Tiziana Sanzone – con questa mostra e nel futuro, vuole essere un palcoscenico in cui mostrare tecniche diverse, linguaggi plurali e bagagli culturali internazionali, tutto mixato e tradotto in chiave pop attraverso tele, tavole, illustrazioni, sculture, 3D motion e art toys. Il risultato è un viaggio in un universo alternativo in cui è bello perdersi tra personaggi allegorici, terre sospese tra realtà e finzione, fra oriente e occidente, tra misteri lunari e visioni oniriche cristalline". Nel nome scelto per lo spazio una bella dedica ai big eyes dei personaggi di Margareth Keane. Info su Instagram: @bigeyes.artgallery.