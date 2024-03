In mostra gli acquarelli dell’artista Maria Brusaferro

Paesaggi campestri e ritratti. Sono i temi della mostra di acquarelli, aperta al pubblico fino al prossimo 3 aprile, che la pittrice persicetana Maria Brusaferro "Bruma", ha allestito nella saletta espositiva dell’ ‘Officina del gusto’ in via Catalani a San Giovanni in Persiceto. Sono esposti 13 dipinti originali, realizzati durante il biennio 2022 - 2023, in una carrellata di paesaggi campestri, tra fiori e giardini ("L’albero di Giuda", "Dopo la pioggia", "C’est la vie", "Il santuario delle Budrie", "Giugno persicetano", "Girasoli all’imbrunire", "Villa Paleotti a Osteria Nuova"); e di ritratti ("La signora Laura", "Pippo l’architetto", "Loris l’edicolante", "La questua", "Malinconia"). Gran parte dei soggetti della pittrice sono legati all’entroterra persicetano. Completa l’esposizione lo "Studio per la pubblicità di un amaro", persicetano naturalmente.