In mostra i cimeli dei campioni persicetani

Quest’anno ricorre il trentennale della Consulta allo sport del Comune di San Giovanni in Persiceto. E per l’occasione è stata allestita una mostra – visitabile fino al 5 ottobre, nel salone del palazzo comunale – che rende onore ai campioni persicetani delle discipline di atletica, baseball, calcio, ciclismo, pallacanestro, pallanuoto, pallavolo, pattinaggio, scherma. "L’esposizione – spiega Enrico Belinelli, presidente della consulta e delegato Coni –, è dedicata alle eccellenze sportive persicetane, nate a Persiceto o che hanno militato in associazioni e società sportive persicetane tra cui: Marco Belinelli, Angelo Ciccone, Aleksandra Cotti, Gaia Giovannini, Paolo Passerini, Daniele Ragazzi ed altri ancora. Nelle teche sono allestiti materiali che ricordano i risultati ottenuti dei nostri campioni nelle loro carriere sportive: fotografie, abbigliamento, trofei e medaglie, oggettistica e libri, gadget. Una teca è dedicata alla Consulta allo sport con le attività svolte in questi trent’anni di vita".

La mostra è alla seconda edizione perché la prima fu allestita, in occasione del venticinquesimo anniversario della Consulta, dal compianto presidente Waldes Marrone.

"É una grande soddisfazione – continua Belinelli, fratello del campione Nba, Marco – proporre una mostra simile a San Giovanni in Persiceto, una vera e propria città dello sport, dove tanti cittadini di tutte le età, praticano discipline sportive organizzate da associazioni e società con competenti tecnici. Colgo l’occasione per complimentarmi con la fresca campionessa del mondo Gaia Giovannini, con Emanuele Lambertini per le recenti medaglie ottenute ai mondiali paralimpici disputati in Corea del Sud. Mi piace elogiare il lavoro che sta facendo Aleksandra Cotti come allenatrice".

E continua: "La carriera che ha terminato mio fratello Marco è sotto gli occhi di tutti e non c’è bisogno di spendere ulteriori parole: per molti addetti ai lavori è stato il miglior giocatore di sempre della pallacanestro italiana, sicuramente il più vincente, l’unico con un anello Nba al dito". "Le classifiche – aggiunge Belinelli – le lascio ai tifosi, penso che sia importantissimo in questo momento elogiare e complimentarsi con tutta la comunità sportiva persicetana composta da ben 40 società sportive organizzate nella consulta, per un totale di più di 10mila praticanti. Un risultato enorme e costruito nel tempo".

