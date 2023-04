In mostra i paesaggi della Brusaferro

‘Andar per strade e valli’: è il titolo della mostra di acquerelli che la pittrice persicetana Maria Brusaferro presenta fino alla fine del mese nella saletta del ristorante Guidotti officina del gusto di San Giovanni in Persiceto. "Oltre ai paesaggi che ritraggono con particolare attenzione e intensità gli aspetti che caratterizzano il nostro territorio emiliano – spiegano gli organizzatori - , vi sono in mostra anche i ritratti di alcuni animali. Sono i fedeli accompagnatori degli umani, durante le passeggiate nella bella campagna e collina del nostro territorio". E aggiungono: "Un panorama, quello emiliano, che solo apparentemente è piatto e monotono, in realtà, si mostra vivo e multicolore in grado di far apprezzare vedute che non sempre sono valorizzate come dovrebbero. Ma lo sono in questi acquerelli che la Brusaferro realizza dal vivo per poi rifinirli con cura in studio".