In mostra le incisioni del premio Morandi

Una mostra che raccoglie tre anni del Premio di incisione Giorgio Morandi: XXXII, XXXIII e XXXIV edizione. Inaugura oggi, alle 16,30 nella sala Clementina della Pinacoteca Nazionale, l’espozisione promossa dalla Scuola di Grafica d’Arte dell’Accademia di Belle Arti. Durante l’inaugurazione, Luigi Ghirlandi (figlio di Vincenzo, collezionista e amico di Morandi, che ha instituito il premio) consegnerà il riconoscimento ai vincitori.

La commissione ha proclamato vincitrice per la XXXII edizione Anna Crotti, ed ha segnalato per la qualità dei lavori Alessia Armari e Elnaz Tahmasebi. Vincitore della XXXIII edizione è Luca Degli Esposti, segnalati Francesco Levoni e Antonio Bertone. Per la XXXIV edizione infine il vincitore è Tuo Jiayuan, mentre Roberta Di Benedetto è stata segnalata per la qualità dei lavori.