In mostra ’Pittori di cinema’. La grande arte dei cartellonisti

Fino alla fine degli anni Ottanta, per trovare una datazione che ci racconti la fine di un’epoca e l’inizio della contemporaneità fotografica, i manifesti del cinema si dipingevano. Riso Amaro di Giuseppe De Santis, ad esempio, con Silvana Mangano-mondina (parecchio audace con la canottiera e i pantaloncini, siamo nel 1949) in primo piano e Vittorio Gassman ritratto con tormento, fu dipinto da Rodolfo Valcarengi che lavorava alla Lux Film e più tardi divenne inchiostratore di fumetti. ’Colazione da Tiffany’ di Blake Edwards del 1961, invece, con Audrey Hepburn iconissima in tubino nero firmato Givenchy, il lungo bocchino tra le dita e gli avvolgenti guanti, l’aveva fatto il grande cartellonista Ercole Brini che utilizzava la tecnica di acquerello stilizzato. Sono solo due dei dodici manifesti che si ammirano in biblioteca Salaborsa, fino al 15 dicembre, e c’è da dire che il loro posizionamento, appesi alla balaustra della piazza coperta, è davvero azzeccato per esaltarne la bellezza.

’Pittori di cinema’ è la mostra che nasce in occasione del 39esimo anniversario del Cinema Ritrovato (al via domani 21 giugno) e vede la collaborazione tra la nostra Cineteca e Sac Webphoto, archivio online, che si sono alleati nell’ambizioso progetto di restaurare e conservare le opere dei cartellonisti italiani. Tanto che sul sito di Sac Webphoto ci sono ad oggi, circa 20.000 immagini disponibili di manifesti digitalizzati, che possono essere acquistati e stampati a partire dagli originali "per costruire un ponte tra passato e futuro, tra la tradizione dei grandi cartellonisti italiani e la nuova generazione di amanti del cinema e dell’arte" come afferma l’amministratore delegato Marco Alessandro Momigliano. Ogni stampa è realizzata su richiesta utilizzando materiali di alta qualità come la tela canvas premium e carta fotografica adeguata. Nell’esposizione di Salaborsa, che ha privilegiato il cinema visto attraverso le sue dive, ecco ’Divorzio all’italiana’ di Pietro Germi firmato da Ezio Tarantelli, ’La notte’ di Michelangelo Antonioni per mano di Giuliano Nistri, ’La ragazza con la pistola’ di Monicelli dipinto da Giorgio Olivetti. "’Pittori di cinema’ è una definizione inventata da Maurizio Baroni, un geniale collezionista e storico dei manifesti cinematografici, un bolognese competente e appassionato che purtroppo non è più con noi ma che ci dà una linea", racconta Gian Luca Farinelli. Che ricorda come i manifesti abbellissero un tempo le strade delle nostre città, facendoci sognare, e come a volte, un cartellone dipinto, potesse essere anche meglio del film che evocava. E chissà che l’anno prossimo, nel quarantesimo anno del Cinema Ritrovato, al posto delle locandine fotografiche non spuntino quelle dipinte. Pare che questa arte stia un po’ tornando.