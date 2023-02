In moto contro un camion, gravissimo un 31enne

Sono molto gravi le condizioni del motociclista coinvolto nell’incidente stradale accaduto ieri mattina, intorno alle 12,35, sulla statale Via Emilia, in territorio di Valsamoggia.

Il giovane, 31 anni, nato e residente a Brindisi, in Emilia per ragioni di lavoro, stava percorrendo la statale in direzione di Bologna, proveniente dal modenese, a bordo della sua Honda. Giunto all’altezza del piazzale antistante il centro commerciale Despar, a poche centinaia di metri da Ponte Samoggia, si è schiantato sulla fiancata di un autoarticolato marca Volvo, che andava in direzione opposta, verso Modena, che era in fase di svolta in previsione di una sosta nel piazzale davanti al centro commerciale e al bar che gli sta a lato.

Secondo i testimoni il centauro ha tentato in tutti i modi di evitare l’impatto con il mezzo pesante che avrebbe tagliato la strada alla motocicletta. Una dinamica che è al vaglio della Polizia locale di Valsamoggia che con una pattuglia e un ispettore di turno è intervenuta sul posto subito dopo l’accaduto. Nonostante la frenata e la strisciata che hanno lasciato tracce evidenti sull’asfalto l’impatto del conducente della moto contro il cassone dell’autoarticolato è stato violento.

Il camionista, un 48enne residente a Lamezia Terme, dipendente di una ditta con sede nella stessa cittadina, diretto ad un deposito di vetro da riciclare di San Cesario sul Panaro, quando si è accorto dell’impatto era già col suo mezzo dentro il piazzale.

Per consentire le operazioni di soccorso, affidate ai sanitari del 118 arrivati sul posto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, la via Emilia è stata inizialmente chiusa totalmente al transito. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e poi il ferito è stato caricato sull’elisoccorso e trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna con un codice 3.

Per le operazioni di rilievo la polizia locale ha poi istituito un senso unico alternato che è durato fino alle 15,40, quando il traffico è stato riaperto in entrambe le direzioni, con i disagi connessi alle lunghe code che si erano formate nel tempo.

Sul posto i Vigili del fuoco e anche il personale dell’Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Le indagini della polizia locale, che ha ascoltato i testimoni, rilevato le posizioni dei mezzi e acquisito le riprese delle telecamere presenti in zona puntano a stabilire la dinamica effettiva dell’incidente.

Gabriele Mignardi