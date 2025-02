In moto contro un furgoncino. Dopo tre giorni è morto il 19enne

Bologna, 15 febbraio 2025 – Non ce l’ha fatta, purtroppo, Ilyas Moutaraji, il 19enne, residente con la madre a Baricella, che, martedì, si è schiantato in moto contro un pulmino. Erano quasi le 10. Il ragazzo, in sella alla sua Kawasaki stava percorrendo la via Nazionale ad Altedo di Malalbergo e procedeva da Bologna in direzione di Ferrara.

A un certo punto la tragedia all’angolo con via della Vita. Da questa laterale, infatti, proveniva un pulmino, una linea su chiamata, condotto da una 53enne e con a bordo una persona, entrambi rimasti sotto choc, ma illesi. Il mezzo si stava dirigendo da Malalbergo verso l’ospedale di Bentivoglio. Non è chiaro se il pulmino si sia immesso troppo velocemente e non abbia visto la moto del 19enne sopraggiungere o se, come risultava dai primi rilievi, il giovane stesse sorpassando una colonna di auto e non abbia, dunque, fatto in tempo a vedere il mezzo pubblico né a frenare quando questo si è immesso dalla laterale.

Quel che è certo è che l’impatto è stato devastante: la moto del 19enne è andata in mille pezzi per, poi, incastrarsi sotto alla parte anteriore del pulmino. Le sue condizioni sono parse da subito molto gravi ed è stato elitrasportato al Maggiore in codice di massima gravità. Qui è rimasto in Rianimazione, in prognosi riservata a lungo. Ieri è deceduto. Il trauma cranico riportato nell’impatto è stato tale che, purtroppo, non ha mai ripreso conoscenza.

Così il sindaco di Baricella, Omar Mattioli: "Sono profondamente colpito e dispiaciuto per questa tragedia che ha distrutto una famiglia di Baricella. L’ennesimo caso di una giovane vita spezzata da un incidente stradale ci deve far riflettere su quanto la vita sia precaria è appesa a un filo. A volte basta pochissimo, una distrazione, una manovra sbagliata, un azzardo sulla strada e tutto finisce in un attimo. L’invito che rivolgo a tutti i giovani è di avere il massimo della prudenza quando si guida".

Su Facebook lo strazio dei parenti e degli amici. "Amore piccolo Angelo, che dolore hai lasciato a tua mamma", è uno dei messaggi.