In moto contro un’auto, muore davanti al marito. Guidava lui la Kawasaki

Un incidente mortale, l’ennesimo, quello di ieri pomeriggio sulle strade della provincia bolognese. A perdere la vita la 41enne Ghilian Adnana Teodora, residente a San Pietro in Casale. Ma torniamo ai fatti. Erano da poco passate le 13.30.

La 41enne era, con il marito coetaneo che guidava, in sella a una moto Kawasaki Versys. I due erano nella corsia che da San Pietro e Galliera va verso San Giorgio sulla sp4 che, in quel punto, è nota anche come via Poggio Renatico.

Davanti alla moto un’auto, un’Audi, condotta da un 50enne della zona, che procedeva nella stessa direzione della coppia.

A un certo punto, però, all’altezza dell’incrocio con via Mascherino la tragedia. Per cause ancora da chiarire pare, dai primi rilievi delle forze dell’ordine, che la moto abbia tamponato la macchina che li precedeva.

L’impatto è stato devastante: la 41enne è stata sbalzata con violenza al suolo a diversi metri dal punto dell’impatto. Il colpo le è stato fatale ed è rimasta al suolo priva di vita sotto lo sguardo attonito del marito che è rimasto quasi illeso.

L’uomo, infatti, è stato portato in codice di minor gravità all’ospedale di Bentivoglio. Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti che transitavano in zona, sono arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e, vista la gravità della donna, anche con un elicottero.

I soccorsi hanno provato a lungo a rianimare la 41enne, ma per lei non c’era già più nulla da fare e ne è stato dichiarato il decesso.

Insieme ai sanitari sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli agenti della polizia locale Reno Galliera con quattro pattuglie. Spetta a loro ora ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto anche se al momento, come detto, sembrerebbe che sia stata la moto a tamponare l’auto.

La strada, una provinciale sempre molto trafficata, soprattutto all’ora di pranzo, perché collega i territori dei Comuni di Argelato, San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Galliera, è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore in entrambe le direzioni di marcia, causando lunghe code: questo si è reso necessario per permettere dapprima i soccorsi, poi i rilievi e lo sgombero della carreggiata dai mezzi incidentali e dai detriti.

Zoe Pederzini