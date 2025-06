"In negozio in attesa del bus: hanno paura"

Un’iniziativa, quella di ’Porte aperte’, apprezzata moltissimo dalla cittadinanza, ma anche dagli stessi commercianti, come ribadisce Simona Bentivogli, titolare dell’Ottica Acustica Bolognina in via Matteotti.

"Apprezzata veramente molto, perché se è vero che tante persone chiedono semplicemente una informazione viaria, ma c’è anche chi viene borseggiato in autobus, oppure viene scippato che entra nel negozio e chiede un aiuto", afferma Bentivogli.

Le persone che hanno subito un furto o uno scippo sono naturalmente sotto choc e come dice la titolare dell’Ottica "entrano nel negozio per chiedere se possono chiamare un parente, un familiare, questo è accaduto più volte. Ma è un’iniziativa che viene apprezzata anche per un altro motivo".

Bentivogli spiega qual è: "Si possono sfogare, segnalare cose, accadimenti. Diventiamo un punto di riferimento, non di conforto, ma sanno di avere un luogo che è una sorta di presidio e punto di segnalazione. Perché sanno che poi noi facciamo riferimento a chi è adibito alla nostra difesa e non si espongono. Perché tante volte – prosegue – queste persone non hanno tempo o coraggio di fare la denuncia. Giusto o no che sia, questa è la realtà e noi siamo una sorta di presidio del territorio".

Bentivogli fa notare che "spesso, chi si ferma per prendere l’autobus viene dentro e chiede se può fermarsi all’interno del negozio o vicino alla vetrina intanto che aspetta l’arrivo del bus perché magari in quel momento, in giro, ci sono delle facce non rassicuranti. Non è bello da dire perché noi lavoriamo e viviamo qui, ma questa è la realtà e quindi credo che tutti dobbiamo continuare a fare questa iniziativa di aiuto e supporto a chi non si sente sicuro".

