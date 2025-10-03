In occasione di San Petronio. Nuova promozione del Carlino

In occasione della festività di San Petronio, il Resto del Carlino lancia una nuova promozione esclusiva che unisce il piacere di leggere le notizie sul quotidiano cartaceo e la comodità dell’informazione digitale. Un’offerta pensata per chi desidera restare sempre aggiornato, senza rinunciare alla tradizione della carta stampata.
La promozione prevede: l’abbonamento al quotidiano cartaceo da 90 coupon più l’ abbonamento tutto digitale di tre mesi a 129 euro.
In maniera più dettagliata, la promozione consiste in un abbonamento carta: 90 coupon cartacei, che verranno recapitati direttamente a casa e potranno essere utilizzati per ritirare il quotidiano in qualsiasi edicola, per un totale di 100 giorni di validità dalla data di consegna.
Abbonamento tutto digitale: tre mesi di accesso all’edizione digitale sfogliabile su computer, tablet e smartphone, in aggiunta c’è la consultazione illimitata di articoli, approfondimenti e contenuti esclusivi su ilrestodelcarlino.it.
L’abbonamento digitale è attivabile fino al 31 dicembre 2025, tramite codice univoco consegnato insieme ai coupon.
È possibile sottoscrivere l’offerta tramite il tagliando pubblicato sul quotidiano oppure online su abbonamenti.ilrestodelcarlino.it fino al 18 ottobre 2025.
Per informazioni: 051 6006061 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.