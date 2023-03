In panico per lo sfratto, anziana fugge di casa e fa perdere le tracce

Arriva lo sfratto esecutivo e di lei si perde ogni traccia. Condizioni critiche per l’85enne di Bazzano rimasta senza casa per le disavventure economiche del figlio, che l’altra mattina, resasi conto di quello che stava succedendo, si è dileguata in bicicletta senza più dare notizie di sé. Dopo una giornata di ricerche infruttuose i carabinieri del capoluogo di Valsamoggia l’hanno ritrovata priva di sensi colpita da una crisi cardiaca nella baracca degli attrezzi dietro casa, accasciata tra cassette e attrezzi rovesciati. Da una prima ricostruzione dei fatti si suppone che al momento dell’esecuzione dello sfratto l’anziana signora fosse in casa da sola, ignara dell’esito dell’asta giudiziaria che aveva assegnato ad altra famiglia la proprietà dell’abitazione dove aveva vissuto una vita, una casetta alla periferia di Bazzano, in zona stazione.

Presa dal panico e impreparata all’evento la donna è salita sulla sua bicicletta ed è andata via. Non si sa dove sia vagata per le ore del mattino e del primo pomeriggio nel corso delle quali le forze dell’ordine hanno battuto le vie del centro e della periferia, ma senza esito. Fino al drammatico colpo di scena nel tardo pomeriggio quando il comandante della stazione ha disposto una nuova ricerca intorno a casa. Ed è dietro alla porta socchiusa della piccola rimessa che, seminascosta dalle povere cose ammassate nello spazio angusto, è stata ritrovata priva di sensi. Fatte per prime operazioni di rianimazione l’anziana donna è stata affidata ai sanitari del 118 e ricoverata con codice tre al pronto soccorso del Maggiore.

g.m.