In parrocchia è tempo di baratto

Torna ‘Tempo di baratto’, presso i locali del primo piano della Chiesa delle Creti a Budrio, dove si possono trovare vestiti, giochi e accessori in buono stato per bambini 0 - 10 anni. Come funziona? La logica è quella del baratto: chi vuole consegna un pezzo in buono stato che non usa più (massimo quindici oggetti per data), a chi consegna viene dato un bollino per ogni pezzo idoneo, in cambio di bollino si può dare un altro pezzo. I prossimi appuntamenti sono: sabato 17 dalle 14 alle 17, sabato 16 marzo dalle 14 alle 17 e sabato 20 aprile dalle 14.30 alle 17.30. L’evento, patrocinato dal Comune di Budrio, vuole essere un modo concreto per abituare al ‘non spreco’.