In passerella è già inverno La sfilata del Centergross: così la moda è sostenibile

Alcuni brand del Centergross sfilano in passerella all’Arena del Sole con la nuova collezione autunno-inverno 2023-2024, Winter Melody. Dalla donna all’uomo, includendo anche la linea curvy, i capi presentati anticipano la fredda stagione di ben undici marchi del pianeta della moda bolognese, che hanno scelto colori e fantasie dai toni chiari, utilizzabili ogni giorno, ma non mancano il blu e l’arancione. Il must have da avere nell’armadio, come dimostrano le collezioni in passerella, è il colore nero.

Già disponibili alla vendita dalla giornata di ieri, i capi del distretto mostrano una particolare attenzione all’ambiente. "La moda Made in Centergross è pienamente sostenibile perché risponde alla domanda di buyer e consumatori: ovvero, si produce solo quello che si vende, nulla di più – spiegano gli organizzatori –. Non si tratta solo di una risposta veloce a una domanda, ma di un modo responsabile, più contemporaneo e soprattutto ecologico di concepire la produzione fashion". I colossi della moda che hanno mostrato le collezioni sono ADM Revolution, Angela Davis, Angela Mele Milano e Gil Santucci. Sfilano anche J.B4, Karl Mommoo Homme, Keira Alberto Cacciari e King Kong; completano il quadro, infine, Nous Live Fashion Man, Sophia Curvy e Souvenir.