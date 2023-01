In piazza brucia un ’Covid’ gigante

Un ‘Covid’ gigante, in tre dimensioni, creato dalla Pro Loco di Castenaso e dagli artisti locali Giuliano Fava, Corrado Vecchi, Floriano Minoccheri, Fabrizio Fabbri e Gianni Totti con il contributo di Maurizio Resca e Franco Gazzetti. E’ il ‘vecchione’ di Castenaso dato alle fiamme, nella centrale piazza del paese, la sera di Capodanno. Quest’anno per il primo anno di ripresa della tradizione dopo gli anni del virus, gli artisti hanno deciso di ideare e creare un ‘vecchione’, una scultura in cartonato, più che simbolica: a bruciare, infatti, sotto gli occhi di rappresentanti dell’amministrazione, famiglie e di associazioni locali, proprio il Covid nella speranza di averlo lasciato alle spalle negli anni passati.