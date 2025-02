In piazza contro il Ddl sicurezza. Quaranta realtà pronte a sfilare

La previsione è di una marea umana, pronta a sfilare per ribadire il proprio no al Ddl Sicurezza. La manifestazione regionale, che partirà sabato da piazza XX Settembre, ha già ricevuto l’adesione di una quarantina di realtà e associazioni non solo bolognesi, ma in arrivo anche dal resto dell’Emilia-Romagna.

Il corteo, il cui percorso è ancora da definire negli ultimi aspetti vista la presenza dei numerosi cantieri che potrebbero creare dei problemi, è stato presentato ieri mattina in vicolo Bolognetti, nella sede di Làbas. Del ‘Ddl paura’ come gli organizzatori della rete ‘A pieno regime’ hanno ribattezzato il decreto attualmente in discussione in Parlamento, sono contestati in particolare l’inasprimento delle pene per chi commette reati di piazza in danno a forze dell’ordine o anche beni pubblici e privati e per chi occupa abitazioni, ma non solo. Il Ddl Sicurezza, spiega Christopher Ceresi, "attacca il diritto al dissenso e alle mobilitazioni, ma attacca anche i diritti conquistati con le lotte del passato: dal diritto allo sciopero a quello di lottare per la casa e il benessere. Se passa questo Ddl ci sarà meno possibilità per tutti e tutte di migliorare le proprie condizioni di vita".

Nella norma ci sarebbero poi "nuovi attacchi a chi promuove il soccorso in mare", segnala Mediterranea, mentre l’Associazioni dottorandi e dottori di ricerca (Adi) si sofferma sulla restrizione degli spazi di dissenso negli Atenei. Tra le varie associazioni e sindacati che sabato scenderanno in piazza figurano anche Amnesty, Fiom Cgil, l’Arci, la rete degli Studenti Medi e poi Luna e Link, solo per citarne alcune. Il corteo è pensato per includere tutti: "Così si sancisce il passaggio da uguaglianza formale a sostanziale", spiega Cecilia per il Disability Pride. La manifestazione prevederà quindi l’interpretariato Lis, un mezzo ibrido per il trasporto di persone con difficoltà motorie, una pedana mobile anti-barriere, tappi per le orecchie, zone di decompressione e uno staff di volontari. Alcuni artisti parteciperanno con un video per promuovere il corteo: tra questi Manuel Agnelli, Modena City Ramblers, Murubutu e Alessandro Bergonzoni.

n. t.