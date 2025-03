In piazza Dalla risuona la musica d’Irlanda per San Patrizio

È musica che arriva direttamente dalle strade e dai club di Dublino, per celebrae San Patrizio e il gusto per la festa, per il senso di comunità, di un popolo che ha affidato alle canzoni la vitalità e l’amore per le tradizioni. È il suono di Irlanda in festa 2025, appuntamento numero venti di una manifestazione che porta a Bologna (e in Regione), i ritmi frenetici, le melodie, gli intrecci di violini e fisarmoniche che raccontano l’identità di una terra. Da domani al 17 marzo Piazza Lucio Dalla ospiterà una celebrazione a base di radici e di culture diverse che si incontrano, si sovrappongono, si mescolano.

Caratteristica del gruppo invitato a inaugurare proprio domani (ore 21.30) la manifestazione organizzata come sempre dall’Estragon, i Modena City Ramblers. La storica formazione del nuovo folk nazionale, nata proprio dall’amore di un gruppo di strumentisti emiliani per l’isola, ha unito questa passione a quella per un repertorio nazionale, nel quale spiccano canti che, in ogni concerto, si trasformano in un concentrato di energia da ballare, come la loro versione di Bella ciao e I Cento Passi. Nell’occasione il gruppo presenterà il nuovo spettacolo Appunti resistenti, nato negli ottanta anni dalla Liberazione e i 20 dalla pubblicazione del loro disco più amato, Appunti partigiani, titolo preso in preso dal libro ‘incompiuto’ di Beppe Fenoglio. Prima di loro, alle 19.30, saliranno sul palco sotto la tettoia Nervi i Mad As Folk, band che arriva direttamente dalle notti senza fine dei pub irlandesi. Saranno proprio loro a offrire un assaggio del festival questa sera nel pub The Rocker Inn, in via San Felice 77a, dove, come succede abitualmente nei locali di Dublino, si esibiranno seduti intorno a un tavolo sorseggiando l’amata birra Guinness, simbolo riconosciuto di quella nazione, e intonando in coro con il pubblico, i brani più celebri del repertorio popolare.

Sabato la festa inizia il pomeriggio con uno stage (non è necessaria la prenotazione basta presentarsi, anche senza esperienza), dalle 15 alle 18, di danze irlandesi. Dopo aver appreso le coreografie base, i ballerini saranno così pronti a sottolineare, con i propri passi, le musiche dei due gruppi in cartellone, i Santi Bevitori (19.30) e i Folkabbestia (21.30), che presenteranno in anteprima il loro nuovo singolo, I girasoli di Van Gogh. Si prosegue il 16 marzo con i Drunk Butchers (19.30) e i The Commitments (21.30), nati sulla scia del grande successo del film omonimo del 1991 di Alan Parker, ispirato all’esordio letterario di Roddy Doyle. Gran finale il 17 marzo con due formazioni italiane, i Les Irlandiis (19.30) e i Dirty Old Town (21), che porteranno alla rassegna le canzoni dei Pogues, il gruppo guidato dal cantante Shane MacGovan, scomparso nel novembre 2023. Tutti i concerti sono a ingresso gratuito e sarà possibile degustare la cucina tipica dell’isola. Irlanda in festa è anche a Ferrara e a Parma sino al 17 marzo e a Modena sino al 16.

Pierfrancesco Pacoda