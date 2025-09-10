"In piazza Liber Paradisus i disperati del crack in pieno giorno"

Quattro passi dopo cena, molestie assicurate. Accade alla Bolognina, quartiere in sofferenza da tanto tempo ormai tra spaccio a ogni angolo, ingresso dei palazzi occupati da pusher o tossicodipendenti, consumo di droga alla luce del sole. E poi ancora sporcizia, degrado, furti e aggressioni.

Un quadro dai colori sempre più grigi. E una situazione che non accenna a migliorare. L’altra sera, "alle 22.15, mentre tornavo a casa a piedi dopo una lezione di ballo – racconta una residente della Bolognina –, dal Dlf sono passata in via Serlio e andavo verso via Matteotti. In questo breve tragitto, mi hanno fermato in quattro, tutti ragazzi di colore. Ciascuno era da solo. E naturalmente chiedevano soldi". Non è difficile immaginare come volessero utilizzarli, in un quartiere in cui il consumo di droga – crack, eroina e così via – avviene ormai in mezzo alla strada.

"Per fortuna che un mio amico ha insistito per accompagnarmi a casa – spiega la residente –, è da un po’ che ci regoliamo così. Una volta, invece, era diverso".

Intensi i controlli nella zona di sera: si vedono spesso sul territorio polizia, carabinieri, esercito, polizia locale. Ma purtroppo nemmeno i controlli assidui riescono a risolvere una situazione così complessa, che si regge su un sistema ormai ’consolidato’ di vedette che fischiano e segnalano se stanno arrivando le forze dell’ordine e di spacciatori molto ben organizzati nella vendita, con tanto di cassonetti della spazzatura ’personalizzati’: dentro alcuni bidoni, infatti, si trova la dose di droga tenuta su da una calamita, pronta quindi per essere presa e venduta all’occorrenza.

E ieri mattina, in piazza Liber Paradisus, agli occhi dei passanti si è presentata di nuovo quella che è ormai una scena consueta: consumo di sostanze alla luce del giorno. "Davanti a me ci sono persone che si stanno facendo di crack. È mezzogiorno – spiega la residente –. Sono lì con la stagnola e l’accendino, seduti sul marciapiede tra le auto parcheggiate a lisca di pesce. Nascosti un po’ alla vista, ma non troppo. È davvero un brutto spettacolo. E di questi spettacoli ne vediamo tanti, troppi, a ogni ora del giorno e della notte".

Chiara Gabrielli