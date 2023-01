In piazza Lucio Dalla spirito irlandese e impegno sociale

Prosegue il calendario degli appuntamenti in piazza Lucio Dalla per la rassegna DiMondi Winter. Questa sera alle 18 concerto di Fry Monety & The Irish Spirit: Francesco Moneti (foto) e Gianluca Spirito dei Modena City Ramblers in uno spettacolo in puro Irish style. Domani poi, sempre alle 18, sale sul palco la band aretina Casa del Vento che presenta il nuovo album ’Alle Corde’: brani inediti per celebrare i loro 30 anni di attività tra atmosfere acustiche con incursioni rock e roots. Sempre tenendo al centro del loro lavoro l’impegno sociale.