In piazza per ricordare. Mahsa Amini

Il 16 settembre 2022 la ventiduenne Mahsa Amini è deceduta dopo tre giorni di coma dopo essere stata selvaggiamente picchiata dalla cosiddetta ’polizia morale’ del regime iraniano, a seguito dell’arresto, a Teheran, il 13 settembre 2022. Aveva indossato l’hijab in modo troppo allentato e per la comparsa di una ciocca di capelli. Il movimento ’Donna, vita, libertà’ che ne è scaturito, partito dalle donne iraniane e dai giovani, ha coinvolto tutto il popolo iraniano, estendendosi poi in tutto il mondo. La repressione del regime che ne è conseguita, tuttora in corso, ha causato centinaia di morti tra i manifestanti, tra i quali molti minori, decine di migliaia di arrestati, processi sommari e impiccagioni.

Oggi, in Iran e in tutto il mondo, manifestazioni di piazza e sit-in di protesta. A quella di Bologna hanno aderito le seguenti associazioni: Amnesty International Emilia Romagna, Anolf Bologna, Anpi Bologna, Arci Bologna, Armonie Aps, Associazione Percorsi di pace, Associazione culturale Donna Vita Libertà di Firenze, Auser Bologna, Cgil Bologna, Cgil Imola, Cisl Bologna, Comitato Pace e Diritti del Circondario Imolese, Centro Astalli Bologna, Cucine Popolari, Donne in Nero, Francesca Centre, Legambiente, Libera, Libertà era Restare, Link Bologna, Mediterranea Bologna, Manifesto in rete, Nexus Solidarietà Internazionale Emilia Romagna, Orlando, Pax Christi, Period Think Tank, Portico della Pace, Refugees Welcome Italia ETS, Rete sulla Stessa Barca Bologna, Rete Studenti Medi Bologna e Rete degli Universitari Bologna, Udi Bologna, Uil Emilia Romagna.

Hanno inoltre aderito i Comuni di: Bologna, Grizzana Morandi, Monte San Pietro, Marzabotto, San Lazzaro, Zola Predosa. L’Università parteciperà attraverso un suo delegato.