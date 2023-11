In piazza Ravegnana sparita anche l’ultima panchina

Caro sindaco in piazza Ravegnana ho notato che non c’è più l’ultima panchina rimasta dove mi sedevo per recitare la filastrocca della Befana europea... Sarà per motivi di sicurezza ma questa era speciale... Dall’altro lato circolano ancora quegli enormi pesanti bus che fanno vibrare tutta la strada. La Befana europea è ecologista e chiede di ridisegnare la città anche con la presenza dei suoi abitantià perché possano viverci in serenità.

Adriana Palleni