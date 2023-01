"In piazza Verdi i pusher ci sono ancora"

"Non è merito di qualche intervento delle forze dell’ordine, ma dall’arrivo del Generale Inverno, se in piazza Verdi il caos di spacciatori e molesti si è un po’ attenuato". Loris Folegatti, residente di via Petroni e tra i membri dell’associazione ‘Via Petroni e dintorni’, ha risposto con una lunga lettera al bilancio tracciato per la zona universitaria dal questore Isabella Fusiello, al termine di un anno di servizi e attività della polizia. "Senza volere sminuire o contestare i numeri forniti e nemmeno mettere in discussione l’impegno personale del questore e della polizia – scrive Folegatti –, mi dispiace dovere constatare che le conclusioni a cui si è pervenuti non rispecchino la realtà di una grave situazione che si protrae da molti anni e che, purtroppo nemmeno oggi ha trovato soluzione. Abito in via Petroni da oltre 40 anni e, conoscendo bene le dinamiche della zona universitaria, so per esperienza che tanti fenomeni di degrado come la presenza di masse di avvinazzati urlanti, la sporcizia, l’illegalità, i bisogni fisiologici espletati in strada sono stati in parte attenuati non dalle forze dell’ordine ma dall’arrivo del Generale Inverno, pronti però a ripresentarsi puntualmente con l’arrivo della bella stagione".

Un "momentaneo miglioramento", insomma, dovuto per Folegatti "alle condizioni atmosferiche avverse", che però non ha risolto il problema degli spacciatori, "se possibile ancora in numero maggiore, più arroganti, più strafottenti, più prepotenti; è sufficiente fare un giro in via Petroni per vederli tranquillamente fare i loro loschi affari in strada o raggrupparsi sui gradini delle abitazioni e all’interno di alcune attività compiacenti della zona per capire come la realtà sia ben diversa". Una situazione che sarebbe stata esposta al questore "solo poche settimane fa" da "una folta delegazione di residenti di tutto il centro storico che le hanno descritto le stesse problematiche e le stesse richieste che negli anni i cittadini hanno rappresentato anche ai suoi predecessori". Folegatti conclude invitando il questore a cena "sia in questo periodo che all’arrivo della primavera, per assistere in diretta ai traffici illeciti che si svolgono in strada e, in primavera, al caos e all’inciviltà che rendono la vita impossibile a noi residenti".