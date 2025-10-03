In piena notte in casa della madre. Non rispetta il divieto di avvicinarsi. Il figlio violento viene arrestato

Si è presentato a casa della mamma, a cui non si poteva avvicinare, in piena notte. E quando la donna, spaventata, ha chiamato i carabinieri, ha tentato di giustificarsi dicendo che doveva riprendere delle cose in casa. È successo l’altra notte, in zona Arcoveggio, dove i militari del Radiomobile hanno arrestato il ventottenne, pregiudicato e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi frequentati dalla stessa, per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La povera donna, spaventata e impaurita, aveva chiamato la centrale operativa riferendo che il proprio figlio, nonostante fosse sottoposto alla misura emessa a seguito delle condotte violente poste in essere contro di lei nel tempo, l’aveva svegliata nel cuore della notte suonando con insistenza il campanello di casa e bussando ripetutamente alla porta dell’appartamento.

All’arrivo delle gazzelle dei carabinieri, il ventottenne era ancora davanti la porta di casa della madre e si è subito giustificato riferendo di voler entrare in casa per riprendere le sigarette e altre cose. Dopo le procedure di identificazione, il ragazzo, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa della direttissima. I carabinieri del comando provinciale di Bologna raccomandano la necessità, alle persone vittime di atti persecutori o se a conoscenza di qualcuno rimasta vittima di questo reato, di contattare il Nue 112 o di rivolgersi alla caserma più vicina per presentare denuncia o anche solo per ricevere un consiglio.