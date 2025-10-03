Il sindaco fischiato

CronacaIn piena notte in casa della madre. Non rispetta il divieto di avvicinarsi. Il figlio violento viene arrestato
3 ott 2025
AMALIA APICELLA
Cronaca
In piena notte in casa della madre. Non rispetta il divieto di avvicinarsi. Il figlio violento viene arrestato

La donna, che abita in zona Arcoveggio, terrorizzata ha chiamato i carabinieri del Radiomobile

I militari hanno arrestato il figlio che ha 28 anni. , noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto al divieto. di avvicinamento alla madre

Si è presentato a casa della mamma, a cui non si poteva avvicinare, in piena notte. E quando la donna, spaventata, ha chiamato i carabinieri, ha tentato di giustificarsi dicendo che doveva riprendere delle cose in casa. È successo l’altra notte, in zona Arcoveggio, dove i militari del Radiomobile hanno arrestato il ventottenne, pregiudicato e attualmente sottoposto al divieto di avvicinamento alla madre e ai luoghi frequentati dalla stessa, per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La povera donna, spaventata e impaurita, aveva chiamato la centrale operativa riferendo che il proprio figlio, nonostante fosse sottoposto alla misura emessa a seguito delle condotte violente poste in essere contro di lei nel tempo, l’aveva svegliata nel cuore della notte suonando con insistenza il campanello di casa e bussando ripetutamente alla porta dell’appartamento.

All’arrivo delle gazzelle dei carabinieri, il ventottenne era ancora davanti la porta di casa della madre e si è subito giustificato riferendo di voler entrare in casa per riprendere le sigarette e altre cose. Dopo le procedure di identificazione, il ragazzo, su disposizione del pm di turno, è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa della direttissima. I carabinieri del comando provinciale di Bologna raccomandano la necessità, alle persone vittime di atti persecutori o se a conoscenza di qualcuno rimasta vittima di questo reato, di contattare il Nue 112 o di rivolgersi alla caserma più vicina per presentare denuncia o anche solo per ricevere un consiglio.

© Riproduzione riservata

