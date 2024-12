In Pinacoteca aperture straordinarie e domenica gratis

La Pinacoteca nazionale sarà aperta straordinariamente anche mercoledì 1 gennaio dalle 10 alle 18. Un ‘occasione per visitare l’esposizione ’La favola di Atalanta. Guido Reni e i poeti’ che rimarrà aperta fino al 16 febbraio. La Pinacoteca durante il periodo natalizio osserverà i soliti orari di apertura (da martedì a domenica e festivi ore 9 -19) e sarà aperta il 5 gennaio gratuitamente, con ingresso libero per tutti i visitatori nell’ambito dell’iniziativa del Ministero ’Domenica al Museo’. Apertura straordinaria anche il 6 gennaio in occasione dell’Epifania.