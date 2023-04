In Pinacoteca arriva Sofonisba Anguissola

di Nicoletta Barberini Mengoli

Un viaggio delle opere d’arte da un Museo all’altro, per consentire a tutti di condividerle ed ammirarle. Infatti, da oggi è esposto, in Pinacoteca, il Ritratto di Alessandro Farnese, eseguito da Sofonisba Anguissola e proveniente dalla National Gallery of Ireland di Dublino frutto di uno scambio molto proficuo, per i prestiti concessi per la mostra di Lavinia Fontana. Il Ritratto troverà posto nella sala 20 del nuovo allestimento della sezione Rinascimento, di fronte alla Visitazione e i Santi Giuseppe e Zaccaria del Tintoretto, di ritorno da una mostra alle Scuderie del Quirinale di Roma. Negli ultimi tempi questi scambi sono stati più frequenti, per impulso della direttrice Maria Luisa Pacelli, che ritiene di fondamentale importanza questi scambi e contatti. Sofonisba Anguissola (Cremona, 1532 – Palermo, 1625) è una delle più interessanti pittrici del tardo Rinascimento italiano, ammirata dal Vasari e da Michelangelo, ed è tra le prime a raggiungere una fama internazionale, in particolare come ritrattista, dove la figura centrale è in perfetta armonia con lo sfondo che delinea l’ambientazione storica e temporale in cui l’olio viene eseguito. Il dipinto esposto in Pinacoteca, la cui attribuzione all’Anguissola non è accolta da tutti gli studiosi, si pensa sia stato realizzato durante il suo primo soggiorno a Madrid protrattosi sino al 1573.

Sofonisba rielabora un precedente ritratto di Alessandro Farnese realizzato da Anthonis Mor, rinvigorendo i toni ombrosi dell’artista fiammingo con tonalità di bianco, oro e argento, trasformando il bambino malinconico in un giovane ed elegantissimo principe ormai adolescente, appunto di 15 anni.

La viva e sensibile consapevolezza del Farnese, figlio di Ottavio Farnese e di Margherita d’Austria, nipote dell’imperatore Carlo V e di papa Paolo III, emerge dal leggerissimo chiaroscuro del viso che delinea il delicato incarnato, dalla disinvoltura con cui indossa il prezioso abbigliamento indicativo del rango, che la pittrice descrive con accuratezza e sensibilità materica per le stoffe, i bottoni, la pelliccia di ermellino. Orari: martedì, mercoledì dalle 9 alle 14; da giovedì a domenica dalle 9 alle 19. 1º maggio aperto.