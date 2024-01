In Pinacoteca si gioca a carte con i capolavori

Pomeriggio in Pinacoteca in compagnia dei più piccoli. Oggi alle 16 infatti appuntamento con ’Indovina chi?’: in occasione della mostra dedicata al Guercino i bambini e le famiglie potranno conoscere non solo i capolavori del maestro e quelli di altri grandi pittore come Carracci e Guido Reni, ma anche la fitta rete di rapporti coltivata nella sua carriera, come una vera e propria industria di successo. Nel laboratorio si giocherà a scoprire similitudini e differenze tra i vari dipinti, in un gioco di carte in cui associare le immagini. Prenotazione obbligatoria.