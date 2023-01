In prima assoluta con tante novità

La nuova produzione in prima assoluta è firmata dal regista Paul Carran e andrà in scena da questo sabato alle 18 all’EuropAuditorium fino al 1 febbraio (anche in diretta su Rai Radio3 alle 20). Solo quattro quindi le repliche: sabato alle 18, domenica alle 16, martedì e mercoledì alle 20. Protagonisti, in un doppio cast, Peter Rose e Goran Jurić (Daland); Elisabet Strid e Sonia Šarić (Senta); Thomas Johannes Mayer e Anton Keremidtchiev (l’Olandese); Adam Smith e Alexander Schultz (Eric) Marina Ogii (Mary) e Paolo Antognetti (timoniere).