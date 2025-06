In prima linea nell’emergenza Covid

Alla Casa della Comunità Porto Saragozza si è tenuto ‘Insieme per la salute della comunità’, evento per ringraziare il volontariato del ruolo svolto durante l’emergenza Covid. Un momento promosso da Andromeda, in collaborazione con Volabo, Centro Servizi per il Volontariato della Città Metropolitana, e Conferenza Territoriale Socio Sanitaria Metropolitana, durante il quale sono stati consegnati attestati di benemerenza alle forze armate, forze di polizia e vigili del fuoco che presero parte alle attività emergenziali.

"Nei momenti più difficili della pandemia – ha dichiarato Enrico Paolo Raia, presidente di Andromeda –, il volontariato ha rappresentato un faro di speranza e solidarietà. Questa è un’occasione per riflettere su ciò che abbiamo imparato e su come possiamo continuare a costruire una comunità più coesa, pronta ad affrontare le sfide future".

"Se siamo usciti dalla pandemia – spiega Anna Maria Petrini, Dg Ausl di Bologna – lo dobbiamo certamente ai vaccini, agli operatori sanitari, ma anche all’impegno di tutto il mondo del volontariato".