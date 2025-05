In provincia danza, murales e motori

"A Bologna, Bologna con i suoi orchestrali" recita una canzone. Non bisogna nemmeno sottovalutare però, qui, i danzatori. Nella nostra città, infatti, è stata fondata una nuova federazione internazionale: la World Dance Company, nata per promuovere l’arte della danza in tutto il mondo.

Ci allontaniamo dalla città e lungo la strada consolare Emilia troviamo Dozza Imolese, con i suoi murales. I murales di Dozza sono vere e proprie opere d’arte che vestono a festa ogni palazzo con differenti stili.

Eccoci a Imola, ultima città della provincia bolognese, ma, di fatto, romagnola. E come tutti i romagnoli, gli imolesi hanno i motori nel sangue. L’autodromo di Imola, costruito nel 1950, ha dovuto aspettare fino al 1980 per vedere una gara ufficiale di Formula 1. In origine, quello di Imola era un circuito molto rettilineo, ma nel tempo si sono aggiunte molte curve al percorso originario, rendendolo uno dei circuiti più pericolosi e affascinanti del campionato.