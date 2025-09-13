Decalogo per le aree interne

Alessandro Caporaletti
Decalogo per le aree interne
Bologna
CronacaIn provincia l’informazione non si ferma
13 set 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
  In provincia l'informazione non si ferma

In provincia l’informazione non si ferma

Dalle località della Bassa a quelle dell’Appennino, ecco tutte le rivendite che saranno aperte anche nella giornata domenicale

Un’edicolante mostra il Carlino: anche domani tanti presidi saranno aperti

Un’edicolante mostra il Carlino: anche domani tanti presidi saranno aperti

Di seguito l’elenco delle edicole aperte anche domani nei paesi della provincia, nonostante il giorno festivo.

Anzola dell’Emilia: Peri Laura & C., via A. Gramsci 14; Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19/H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Eurospar, via Galliera 11; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Superconad, via Don Pasti 26; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Gnaccarini Cinzia, via Roma 249; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza G. Garibaldi 21; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2/C; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C., via Riccardina 156.

Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini & C., via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno: Edicola Meridiana, piazza Degli Etruschi 30; Casalecchio di Reno: Gd Media Service S.r.l. – Carrefour, via Marilyn Monroe 2; Casalecchio di Reno: Gd Media Service S.r.l. – Esselunga, piazza Degli Etruschi 2; Casalecchio di Reno: Mongiorgi Mirko, via G. Garibaldi 53/6; Casalecchio di Reno - San Biagio: Scandellari Angela, via Caduti Cefalonia 10/3.

Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Castel Maggiore: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via A. Gramsci 211; Castel Maggiore - Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Castel San Pietro Terme: Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1; Castel San Pietro Terme: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Roma 18; Castel San Pietro Terme: Giemme, via G. Matteotti 76.

Castello d’Argile: Wang Hui Jing, circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vespi Diana, via S. Apollinare 1273; Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3; Castenaso: L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C; Castenaso – Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29; Castenaso – Villanova: Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop, via Villanova 29; Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75.

Crespellano: Bar Speedy, via G. Garibaldi 51; Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service S.r.l. – Despar, via Provinciale 284; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225; Crevalcore: Edicola Tandem, via G. Matteotti 14; Crevalcore: L’Edicola Di Lodi Novella, viale G. Amendola 330/F; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Gaggio Montano – Silla: La Scommessa di Corradini Barbara, via J.F. Kennedy 25; Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209; Granarolo dell’Emilia: Sales Service, via Porrettana 41/A; Granarolo dell’Emilia - Quarto Inferiore: Alves Food, via Risorgimento 2; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi - Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, via Salvaro Pioppe 27.

Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi; Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Giuggioli Paolo, via Libertà 63/65; Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B; Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29; Minerbio: F.lli Bignami, via Roma 15; Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20.

Molinella: Edicola Del Cuore, via Bentivogli 80/7; Molinella - San Pietro Capofiume: Edicola Sweet Angel, via Severino Ferrari 128/130; Monghidoro: Bar Pineta, via G. Garibaldi 31; Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monterenzio - Ca’ di Bazzone: Schiavoni Cristian, via Idice 143/A; Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24; Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Rioveggio: Edicola Cartoleria Morena, via Provinciale 16/B; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8.

Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64; Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia - Loc. Campana: Genova Giuseppe, via Emilia 570/B; Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42.

Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Pianoro: Edicola Del Parco, viale Resistenza 203; Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro - Carteria di Sesto: Bernasconi Angelo, via Andrea Costa 136; Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Edicola Porta Asia, circonvallazione Levante 33; Pieve di Cento: Il Papiro, piazza Andrea Costa 12.

Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1; Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi e C., piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32; San Giorgio di Piano: E’ D’Ichi La, piazza Dei Martiri 1; San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1; San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1; San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; San Giovanni in Persiceto: Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6; San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Molinari Mirna, via Cento 229.

San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service S.r.l. – Conad, via Carlo Jussi 16; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via J.F. Kennedy; San Lazzaro di Savena: Marigiova, via Carlo Jussi 3; San Lazzaro di Savena – Cicogna: Edicola Cicogna di Baratti Elio, via Donini 63; San Lazzaro di Savena – Ponticella: Govoni Gabriele, via Edera 45.

San Pietro in Casale: Da Patty, via G. Matteotti 267; San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto di Mohamed, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Sasso Marconi: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Medani.

Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; Valsamoggia: La Sai L’Ultima?, largo Don Dossetti 13; Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Zola Predosa, Gervasi Paolo, via Risorgimento 272/De;Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa – Riale: Vecchiettini Riccardo, via Risorgimento 21.

© Riproduzione riservata