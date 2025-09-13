In provincia l’informazione non si ferma

Di seguito l’elenco delle edicole aperte anche domani nei paesi della provincia, nonostante il giorno festivo.
Anzola dell’Emilia: Peri Laura & C., via A. Gramsci 14; Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19/H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Eurospar, via Galliera 11; Argelato – Funo: Gd Media Service S.r.l. – Superconad, via Don Pasti 26; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Gnaccarini Cinzia, via Roma 249; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza G. Garibaldi 21; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2/C; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C., via Riccardina 156.
Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini & C., via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno: Edicola Meridiana, piazza Degli Etruschi 30; Casalecchio di Reno: Gd Media Service S.r.l. – Carrefour, via Marilyn Monroe 2; Casalecchio di Reno: Gd Media Service S.r.l. – Esselunga, piazza Degli Etruschi 2; Casalecchio di Reno: Mongiorgi Mirko, via G. Garibaldi 53/6; Casalecchio di Reno - San Biagio: Scandellari Angela, via Caduti Cefalonia 10/3.
Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Castel Maggiore: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via A. Gramsci 211; Castel Maggiore - Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Castel San Pietro Terme: Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1; Castel San Pietro Terme: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Roma 18; Castel San Pietro Terme: Giemme, via G. Matteotti 76.
Castello d’Argile: Wang Hui Jing, circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vespi Diana, via S. Apollinare 1273; Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3; Castenaso: L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C; Castenaso – Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29; Castenaso – Villanova: Gd Media Service S.r.l. – Ipercoop, via Villanova 29; Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75.
Crespellano: Bar Speedy, via G. Garibaldi 51; Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service S.r.l. – Despar, via Provinciale 284; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225; Crevalcore: Edicola Tandem, via G. Matteotti 14; Crevalcore: L’Edicola Di Lodi Novella, viale G. Amendola 330/F; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Gaggio Montano – Silla: La Scommessa di Corradini Barbara, via J.F. Kennedy 25; Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209; Granarolo dell’Emilia: Sales Service, via Porrettana 41/A; Granarolo dell’Emilia - Quarto Inferiore: Alves Food, via Risorgimento 2; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi - Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, via Salvaro Pioppe 27.
Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi; Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Giuggioli Paolo, via Libertà 63/65; Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B; Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29; Minerbio: F.lli Bignami, via Roma 15; Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20.
Molinella: Edicola Del Cuore, via Bentivogli 80/7; Molinella - San Pietro Capofiume: Edicola Sweet Angel, via Severino Ferrari 128/130; Monghidoro: Bar Pineta, via G. Garibaldi 31; Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monterenzio - Ca’ di Bazzone: Schiavoni Cristian, via Idice 143/A; Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24; Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Rioveggio: Edicola Cartoleria Morena, via Provinciale 16/B; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8.
Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64; Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia - Loc. Campana: Genova Giuseppe, via Emilia 570/B; Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42.
Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Pianoro: Edicola Del Parco, viale Resistenza 203; Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro - Carteria di Sesto: Bernasconi Angelo, via Andrea Costa 136; Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Edicola Porta Asia, circonvallazione Levante 33; Pieve di Cento: Il Papiro, piazza Andrea Costa 12.
Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1; Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi e C., piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32; San Giorgio di Piano: E’ D’Ichi La, piazza Dei Martiri 1; San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1; San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1; San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; San Giovanni in Persiceto: Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6; San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Molinari Mirna, via Cento 229.
San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service S.r.l. – Conad, via Carlo Jussi 16; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via J.F. Kennedy; San Lazzaro di Savena: Marigiova, via Carlo Jussi 3; San Lazzaro di Savena – Cicogna: Edicola Cicogna di Baratti Elio, via Donini 63; San Lazzaro di Savena – Ponticella: Govoni Gabriele, via Edera 45.
San Pietro in Casale: Da Patty, via G. Matteotti 267; San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto di Mohamed, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Sasso Marconi: Gd Media Service S.r.l. – Coop, via Medani.
Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; Valsamoggia: La Sai L’Ultima?, largo Don Dossetti 13; Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Zola Predosa, Gervasi Paolo, via Risorgimento 272/De;Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa – Riale: Vecchiettini Riccardo, via Risorgimento 21.