In provincia l’informazione non va in vacanza

Anche in provincia sono tantissime le edicole che ad agosto continuano a stare aperte, fornendo il loro servizio ai lettori. Ecco l’elenco delle attività dove trovare il Carlino anche in questo weekend di Ferragosto.
Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19/H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C., via Riccardina 156; Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl – Esselunga, piazza Degli Etruschi 2; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini, via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl – Carrefour, via Marilyn Monroe 2.
Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4; Castel di Casio: Smile, via Degli Alberghi 14/2; Castel di Casio – Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Castel Maggiore: Gd Media Service Srl – Coop, via A. Gramsci 211; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Castel San Pietro Terme: Gd Media Service Srl – Coop, via Roma 18; Castello d’Argile: Wang Hui Jing, circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vespi Diana, via S. Apollinare 1273; Castenaso: L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C; Castenaso – Villanova: Gd Media Service Srl – Ipercoop, via Villanova 29; Castenaso – Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75; Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Crespellano: Bar Speedy, via G. Garibaldi 51; Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service Srl – Despar, via Provinciale 284; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225; Crevalcore: Edicola Tandem, via G. Matteotti 14; Funo:Gd Media Service Srl – Superconad, via Don Pasti 26; Funo: Gd Media Service Srl – Eurospar, via Galliera 11; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209.
Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi; Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26; Lizzano in Belvedere – Querciola: Mini Sabrina, piazza Don L. Lenzi 7; Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B.
Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29.
Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20; Molinella - San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sant’Elena 51; Monghidoro: Bar Pineta, via G. Garibaldi 31; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro: La Ricerca Del Gusto, via Lavino 503/A; Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24.
Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8; Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64; Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42; Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Il Papiro, piazza Andrea Costa 12.
Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1; Porretta Terme: Rinaldi Simone, piazza Libertà 68/A; Quarto Inferiore - Granarolo dell’Emilia: Alves Food, via Risorgimento 2; Rocca di Roffeno: Emporio Musiolo di Ilaria Gigliotti, via Monte Rocca 24-26.
San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi, piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32; San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via G. Marconi 7; San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Molinari Mirna, via Cento 229; San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto: Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6.
Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1; San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1; San Lazzaro di Savena: Edicola Pulce di Cappato, via Galletta 12; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl – Conad, via Carlo Jussi 16; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl – Coop, via J.F. Kennedy; San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; San Pietro in Casale: Da Patty, via G. Matteotti 267; San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto di Mohamed, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Gd Media Service Srl – Coop, via Medani; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40; Silla - Gaggio Montano: La Scommessa di Corradini Barbara, via J.F. Kennedy 25; Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Vergato – Riola: Iacopini Elena, via Nazionale 99; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D.
red. cro.