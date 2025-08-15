Sam, un addio pesante

date 2025-08-15
15 ago 2025
FEDERICA GIERI SAMOGGIA
Cronaca
In provincia l’informazione non va in vacanza

L’elenco dei rivenditori, dalla Bassa fino all’Appennino, dove sarà possibile acquistare il nostro giornale anche nel giorno festivo

Ecco le edicole che rimarranno aperte domenica nei paesi della provincia: un servizio per tutti i lettori

Ecco le edicole che rimarranno aperte domenica nei paesi della provincia: un servizio per tutti i lettori

Anche in provincia sono tantissime le edicole che ad agosto continuano a stare aperte, fornendo il loro servizio ai lettori. Ecco l’elenco delle attività dove trovare il Carlino anche in questo weekend di Ferragosto.

Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19/H-I; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Budrio: Edicola Del Borgo, via Andrea Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani & C., via Riccardina 156; Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl – Esselunga, piazza Degli Etruschi 2; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini, via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno: Gd Media Service Srl – Carrefour, via Marilyn Monroe 2.

Castel d’Aiano: Tondi Riccardo, via Lollini 2/4; Castel di Casio: Smile, via Degli Alberghi 14/2; Castel di Casio – Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Castel Maggiore: Gd Media Service Srl – Coop, via A. Gramsci 211; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Castel San Pietro Terme: Gd Media Service Srl – Coop, via Roma 18; Castello d’Argile: Wang Hui Jing, circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vespi Diana, via S. Apollinare 1273; Castenaso: L’Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin & C., via Tosarelli 201/C; Castenaso – Villanova: Gd Media Service Srl – Ipercoop, via Villanova 29; Castenaso – Villanova: Edicola Centronova, via Villanova 29; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli – Lagaro: Alessandrini Luca, via Del Corso 75; Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Crespellano: Bar Speedy, via G. Garibaldi 51; Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Gd Media Service Srl – Despar, via Provinciale 284; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 225; Crevalcore: Edicola Tandem, via G. Matteotti 14; Funo:Gd Media Service Srl – Superconad, via Don Pasti 26; Funo: Gd Media Service Srl – Eurospar, via Galliera 11; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria-Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli Andrea, via San Donato 209.

Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Fabbri Debora, via G. Marconi; Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi Valerio, via Baruffi 26; Lizzano in Belvedere – Querciola: Mini Sabrina, piazza Don L. Lenzi 7; Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B.

Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29.

Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20; Molinella - San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sant’Elena 51; Monghidoro: Bar Pineta, via G. Garibaldi 31; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro: La Ricerca Del Gusto, via Lavino 503/A; Monteveglio: L’Edicola di Benelli Mauro, piazza Della Libertà 24.

Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8; Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza S. Allende 64; Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42; Pianoro: Tabaccheria La Luna, via Nazionale 34; Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza G. Garibaldi 2; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via Andrea Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Il Papiro, piazza Andrea Costa 12.

Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1; Porretta Terme: Rinaldi Simone, piazza Libertà 68/A; Quarto Inferiore - Granarolo dell’Emilia: Alves Food, via Risorgimento 2; Rocca di Roffeno: Emporio Musiolo di Ilaria Gigliotti, via Monte Rocca 24-26.

San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi, piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32; San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via G. Marconi 7; San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Molinari Mirna, via Cento 229; San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto: Conad San Giovanni in Persiceto, via Elsa Morante 6.

Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1; San Giorgio di Piano – Stiatico: Chicca Cream, via Dell’Artigianato 1; San Lazzaro di Savena: Edicola Pulce di Cappato, via Galletta 12; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl – Conad, via Carlo Jussi 16; San Lazzaro di Savena: Gd Media Service Srl – Coop, via J.F. Kennedy; San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; San Pietro in Casale: Da Patty, via G. Matteotti 267; San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto di Mohamed, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Gd Media Service Srl – Coop, via Medani; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40; Silla - Gaggio Montano: La Scommessa di Corradini Barbara, via J.F. Kennedy 25; Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Vergato – Riola: Iacopini Elena, via Nazionale 99; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D.

red. cro.

