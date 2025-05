In regalo il legname da ardere. La sindaca: "Per ogni famiglia"

Il Comune di Argelato sta regalando legna da ardere: l’iniziativa è rivolta ai possessori di impianti per il riscaldamento a combustione di legna, a norma con le direttive anti inquinamento. Si tratta di legname proveniente da lavorazioni di manutenzione del verde pubblico. "I cittadini residenti nel nostro Comune – spiega la sindaca Claudia Muzic – hanno la possibilità di richiedere legname da lavorazioni di manutenzione del verde pubblico. È legname di varia natura, di potature o abbattimenti di alberi e può essere ritirato dai richiedenti". La quantità disponibile per famiglia sarà determinata sulla base delle richieste, in diametri variabili, già tagliato in pezzi da 35-40 centimetri di lunghezza. Il legname sarà disponibile fino a esaurimento. Carico, trasporto e utilizzo saranno a carico del richiedente.