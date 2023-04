In regione batte forte un cuore ‘Jazzer’

L’Emilia Romagna si conferma ancora una volta la regione del jazz. La collaborazione tra le più importanti realtà del territorio prosegue e si rafforza proprio all’alba della Giornata internazionale del jazz, che si celebra domani. Jazzer presenta per l’occasione la programmazione di una nuova stagione all’insegna di grandi concerti, capaci di coprire in maniera capillare il territorio: dalla Romagna lungo tutto la via Emilia, passando per Bologna, fino alla Bassa ferrarese. Perché, come ricorda il nuovo presidente della fondazione Maurizio Roi, "se a Genova il jazz è arrivato grazie allo sbarco degli inglesi, in Emilia-Romagna è nato in maniera spontanea. È autoctono".

Bologna Jazz Festival, Crossroads e Jazz Club Ferrara hanno così deciso di unire le forze un anno fa per fare della collaborazione la carta vincente e offrire, grazie a Jazzer, un ventaglio di proposte di qualità: "Chiunque venga a visitare la nostra regione, non potrà non trovare un concerto nelle vicinanze", gridano in coro le parti in gioco. Decine e decine di eventi che anticipano l’estate, a cominciare direttamente da questo weekend dove si parte già a Melodola (Forlì-Cesena), Ferrara e Russi (Ravenna), fino a fine giugno e anche oltre (la programmazione completa è disponibile su www.jazzer.eu).

Le Due Torri ovviamente sono al centro del circuito jazzistico regionale e, aspettando il Bologna Jazz Festival in autunno, spunta già il primo nome di spessore: quello della cantante Samara Joy, vincitrice del Grammy award di quest’anno come Miglior artista esordiente e per il Miglior album jazz vocale, che il 17 novembre sarà all’Unipol arena. Domani, intanto, al Lumière sarà proiettato con la presenza del regista il film Il tocco di Piero di Massimo Martella (Italia2022), che ripercorre la parabola creativa di Piero Umiliani: uno dei più importanti compositori italiani di colonne sonore. Soddisfazione da parte degli Stati generali della cultura locale, a cominciare da Elena Di Gioia: "Il primo ringraziamento va al sostegno di Hera per aver permesso alla Fondazione di spiccare il volo a suon di musica – puntualizza la delegata del Comune alla cultura –. Questa è una rete che ci permette di metterci in viaggio nel territorio grazie a una mobilità culturale. Una ‘jazz valley’ di cui Bologna fa pienamente parte".

"Andiamo avanti così e ci auguriamo di sviluppare ancora di più la progettualità nella nostra terra", commenta Oderso Rubini, che fa parte dello staff dell’assessorato regionale alla Cultura, mentre Federico Mutti (presidente di Bologna in Musica) aggiunge: "Siamo contenti di aver portato avanti un progetto del genere, che all’inizio sembrava impossibile". "Merito dei tre soggetti fondatori, le realtà più storiche della regione, che hanno deciso di mettersi insieme e dare un segnale a tutti allargando la Fondazione anche agli altri partecipanti", conclude il presidente Roi.

Francesco Moroni