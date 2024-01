In ricordo di Ezio Cesarini: "Fucilato dai fascisti, resta un simbolo della libertà di stampa"

Ottant’anni fa veniva ucciso Ezio Cesarini, fucilato dai fascisti per aver rifiutato il regime. "Un simbolo della libertà di stampa", un uomo "che mantenne la schiena dritta", ma anche "un nonno che non ho mai potuto conoscere". È toccante il ricordo di Anna Cesarini, la nipote che, insieme con gli altri membri della famiglia, ha contribuito a tenere viva la memoria del giornalista del Resto del Carlino, imprigionato e assassinato il 27 gennaio 1944. "Da piccoli, non chiedevamo mai di lui – ricorda con commozione –. Ci siamo affezionati alle storie che sentivamo, ma inconsciamente percepivamo quanto fossero intensi e dolorosi quei ricordi. Con gli anni abbiamo capito, abbiamo cercato le foto, abbiamo ripescato i racconti che parlavano di lui, abbiamo visitato i luoghi più significativi". Poi, una lunga lettera dedicata al nonno. Oggi, la Medaglia d’argento al valor militare è custodita "a casa dei miei figli", aggiunge.

Nella Giornata della Memoria, Bologna ricorda così uno dei quattro giornalisti – insieme con un collega pubblicista – caduti difendendo la libertà di stampa. "Ezio Cesarini, giornalista. Lottò e morì perché l’Italia fosse libera da ogni tirannide interna e straniera", recita la lapide in sue onore, oggi affissa su una parete del complesso di Santa Cristina davanti alla Scuola di giornalismo. "Un monito per le generazioni di professionisti future", sottolinea il direttore del master, Giampiero Moscato. Proprio sotto la stele, ieri, Anna Cesarini ha deposto l’omaggio floreale durante l’incontro dedicato al giornalista.

"La libertà di stampa è una questione abilitante della democrazia", puntualizza il presidente regionale dell’Ordine dei giornalisti Silvestro Ramunno, mentre Claudio Santini, presidente del Consiglio di disciplina dell’Ordine e autore di un libro su Cesarini, aggiunge: "La sua vita è intersecata con tutti i principali avvenimenti della città. È fondamentale avere memoria della sua figura". All’incontro, organizzato dall’Associazione stampa Emilia-Romagna, hanno partecipato anche Agnese Pini (direttrice di Qn, Resto del Carlino, Nazione e Giorno), Paolo Amadasi (presidente dell’Aser), Matteo Naccari (segretario aggiunto della Federazione nazionale della stampa italiana) e il sindaco Matteo Lepore.