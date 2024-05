In ricordo di. Suor Armanda, esempio di bene

Suor Armanda che gira in bicicletta lungo le vie di Sant’Agata con la tonaca bianca svolazzante come un angelo che vola non nel cielo ma tra la gente è l’immagine che rimarrà per sempre nella memoria di chi l’ha conosciuta. Correva, correva sempre verso chi aveva bisogno di lei per un consiglio, per consegnare un medicinale, per la puntura prescritta dal medico, per assistere gli anziani a volte solo con un sorriso o una parola gentile, ingredienti fondamentali per chi ormai vede il mondo al rallentatore. Ha cominciato a dispensare il bene al prossimo tra un’Ave Maria e un Padre nostro da quando era giovinetta e non ha più smesso fino a 96 anni. Oggi pomeriggio chi l’ha conosciuta la saluterà per l’ultima volta alla chiesa parrocchiale, chi non potrà esserci reciterà una preghiera in silenzio. Un grazie collettivo a suor Armanda significa tributarlo a tutte le suorine d’Italia, quelle ci hanno assistito all’asilo, che hanno ci insegnato le prime lettere dell’alfabeto, che ci hanno preso per mano nei primi anni in cui si comincia ad osservare cosa c’è intorno a noi, che hanno sempre avuto mille attenzioni con gli ammalati negli ospedali. Buon viaggio suor Armanda. Ogni tanto però alzate gli occhi al cielo di mattina quando l’atmosfera è limpida. Chissà che non compaia una bicicletta con una signora in abito bianco mosso dal vento.

