"In Riviera la vacanza è per tutti". Scommessa sul turismo inclusivo

BOLOGNA

Nuovi accessi attrezzati, adattamento di luoghi di interesse paesaggistico e culturale, allestimento di strutture ludiche e sportive inclusive, stabilimenti balneari in grado di soddisfare esigenze anche molto specifiche: sono i pilastri del progetto sperimentale di turismo accessibile della Regione Emilia-Romagna per andare sempre più incontro alle esigenze dei turisti con disabilità (e delle famiglie), che desiderano trascorrere una vacanza in uno dei 14 Comuni della Riviera, dai Lidi di Comacchio a Cattolica. E poi un nuovo portale (welcome-everybody.emiliaromagnaturismo.it) che offre informazioni sui servizi nelle varie destinazioni e sulle caratteristiche delle strutture. "Da sempre la nostra regione è il luogo dove tutti si sentono a casa – dice l’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini – e oggi questa affermazione assume ancora più valore". E Maura Mingozzi, responsabile del progetto "In Emilia-Romagna c’è una vacanza per me": "Oltre 13 milioni di persone con disabilità potranno accedere al portale. Gli utenti potranno scegliere tra 150 operatori, strutture ricettive, stabilimenti e musei". Con questa azione si conclude il progetto, il più importante piano di investimento sulla Riviera (importo di 1,6 milioni) avviato dalla Regione nel 2022. Parte dei fondi sono stati utilizzati per sostenere il lavoro: quaranta tirocini avviati per under 35 con disabilità e corsi di formazione per operatori turistici. "Un progetto dedicato all’accessibilità che ha caratteristiche sociali e innovative incredibili. Si parte dalla Riviera, ma vogliamo estenderlo a tutta la regione", spiega Emanuele Burioni, direttore Apt servizi Emilia-Romagna.

E Leris Fantini, responsabile per conto del Cerpa (Centro europeo per la ricerca e promozione dell’accessibilità) del centro di informazione regionale sui beni architettonici e ambientali: "Stiamo cercando di ribaltare il paradigma dell’accessibilità, cioè pensare alle persone con disabilità come turisti con esigenze speciali". Informazione, ma anche sensibilizzazione. È stata realizzata una campagna web ad hoc, che sta promuovendo la Riviera come territorio in grado di accogliere persone con bisogni particolari. È affidata al comico Paolo Cevoli, all’influencer Giulia Lamarca e alla campionessa paralimpica di nuoto ed ex ginnasta, Giulia Ghiretti. "L’Emilia-Romagna è da sempre ospitale e accogliente – dice Cevoli –. Sui miei canali social racconto questa meravigliosa terra, ma soprattutto le persone. Perché sono loro che danno il primo abbraccio".

Alberto Biondi