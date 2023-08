"In Romagna tengono export e consumi"

La Camera di commercio della Romagna diffonde i dati economici di questa prima difficile fase del 2023. Dati che "confermano lo scenario di previsione che vede per le due province un incremento del valore aggiunto, dello 0,7% per Forlì-Cesena e del 1,1% per Rimini – commenta il presidente Carlo Battistini –. Dopo due anni molto brillanti, si sta consolidando la situazione economica. Tengono l’export e i consumi mentre c’è un po’ di calo degli investimenti".