In sala con il fisico Schettini ’Oppenheimer’ ai raggi X

È senz’altro uno dei film più attesi dell’anno: Oppenheimer, ultima pellicola a firma di Christopher Nolan, sarà al centro del prossimo ’Movie Talk dal vivo’, in programma oggi a The Space Cinema, in occasione della proiezione delle 19. Protagonisti dell’evento il fisico Vincenzo Schettini (volto noto di La Fisica Che Ci Piace) e il giornalista Giorgio Viaro. La speciale iniziativa, spin-off del podcast Lost in The Space, è dedicata agli amanti delle grandi storie. L’obiettivo è portare in sala il confronto che normalmente si fa tra amici al termine di una proiezione.