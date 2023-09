In Salaborsa ha aperto la mostra collettiva del concorso ’Boit!’

Ha aperto nella Piazza coperta di Salaborsa la mostra collettiva delle trenta opere selezionate per la terza edizione del Concorso Internazionale di illustrazione ’Boit!’. Delle oltre 1200 candidature provenienti da tutto ie provenienti da tutto il mondo sono state selezionate solo 30 opere. La nostra ’Sconfinando Bologna. Una mostra collettiva su arte, città e cambiamento climatico’ a cura di Sara Bernardi, Marta Viviani, Costanza Rosa e Carlotta Artioli resterà allestita fino al 30 settembre, per proporre una riflessione per immagini su quello che sta accadendo.