In Salaborsa il mercatino dei libri sarà dedicato all’arte

Ogni mercoledì dalle 15,30 in Salaborsa torna il mercatino dei libri scartati, curato dall’associazione ’Bibliobologna. Cittadini per le biblioteche Aps’. Dopo lo stop di due anni imposto dalla pandemia, l’iniziativa ha ripreso vita, proponendo libri un po’ di tutti i generi, magari un po’ datati ma in buone condizioni: un vero tesoro per gli appassionati. Ogni settimana il tema è diverso: il prossimo appuntamento sarà con la storia dell’arte. Al mercatino ’La seconda vita dei libri’ si parte da un’offerta libera, in genere di almeno 3 euro.