In Salaborsa si segue il filo rosso delle stragi

Appuntamento domani alle 18 in Salaborsa con Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese per la presentazione del libro ’La tigre e i gelidi mostri’. Il filo rosso sangue delle stragi, da piazza Fontana alla stazione di Bologna e il filo nero dei colpi di Stato minacciati o tentati ma comunque incombenti. In questo libro (ed. Feltrinelli) gli autori vogliono far emergere una verità d’insieme, che arriva ai mandanti e ai responsabili politici della strategia eversiva italiana. All’incontro sarà presente Andrea Speranzoni, avvocato di parte civile. Ospiti Carlo Feltrinelli e il sindaco Matteo Lepore.