In San Petronio le musiche riscoperte di Ercole Porta

Il tradizionale concerto per la solennità di San Petronio è programmato domani sera in basilica (ore 21, ingresso libero), con il coro e gli strumentisti della Cappella musicale di San Petronio, sette voci soliste, due organisti alle tastiere storiche contrapposte dietro l’altar maggiore, tutti sotto la direzione dell’instancabile maestro di cappella Michele Vannelli, che da un ventennio guida questa istituzione plurisecolare nella sua felice rinascita moderna. Il programma del sontuoso concerto celebrativo si rinnova di anno in anno, andando a ripescare dall’archivio di San Petronio sempre diverse composizioni dell’epoca d’oro, fra Sei e Settecento, che in molti casi non hanno più risuonato per secoli. Quest’anno la scelta è caduta invece su Ercole Porta, dimenticato compositore nato a Bologna nel 1585, organista e poi maestro di cappella nella Collegiata di San Giovanni in Persiceto, successivamente a Carpi e Rubiera, infine di nuovo a Carpi dove si spegnerà prematuramente nel 1630.

Maestro Vannelli, perché questo allontanamento dalla tradizione petroniana?

"Lo scopo di questi concerti è solennizzare la festa del patrono, ma anche riscoprire i vari compositori bolognesi: una scelta che potrebbe penalizzarci rispetto ai gruppi barocchi dediti ad autori di portata universale (Monteverdi, Vivaldi, Bach), ma che sembra suscitare un interesse crescente fra il nostro pubblico. Dopo 5 edizioni concentrate sui tre maggiori compositori attivi in San Petronio (Cazzati, Colonna, Perti) e in attesa del 40° anniversario di rifondazione della Cappella musicale, che festeggeremo nel 2024 tornando giocoforza agli autori più importanti, quest’anno abbiamo preferito una parentesi dedicata a qualcosa di meno ascoltato: lo avevamo fatto nel 2014, riesumando i ’Vespri’ di Girolamo Giacobbi, lo facciamo ora con quella piccola gemma che è il ’Sacro convito musicale ornato di varie et diverse vivande spirituali’ di Ercole Porta (1620), mai eseguito integralmente in San Petronio. Sappiamo del resto ancora assai poco del primo Seicento bolognese e questa sarà l’occasione per imparare qualcosa attraverso la sua musica".

Il titolo prefigura una raccolta disomogenea.

"L’espressione ’Sacro convito’ rimanda ovviamente al contesto eucaristico, e dunque ai classici testi della Messa musicale (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei), mentre le ’diverse vivande’ che l’accompagnano sono i vari mottetti da una a sei voci che eseguiremo intercalati ai brani della Messa, nell’ordine in cui si potevano ascoltare all’epoca in una celebrazione solenne di area bolognese. L’autore prevede poi l’affiancamento alle voci di ‘strumenti obbligati’ (violino, violone, cornetto, trombone, ecc.), e questa di Porta è considerata il più antico esempio di Messa concertata con strumenti massicciamente impiegati".

Marco Beghelli